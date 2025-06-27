المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، وداعًا جماعيًا لـ 18 فتاة لقين مصرعهن في الحادث المروع الذي شهده الطريق الإقليمي صباح اليوم.

وللتخفيف من وطأة المأساة على الأهالي وتسهيل التعرف على جثامين بناتهم، اتخذت هيئة الإسعاف بالمنوفية قرارًا إنسانيًا مؤثرًا، تمثل في كتابة اسم كل فتاة متوفاة على سيارة الإسعاف التي تحمل جثمانها، وعكس القرار حجم الفاجعة وحالة الارتباك التي سيطرت على المستشفيات التي استقبلت الضحايا، فبدلًا من الفحص والبحث المرهق عن الأحبة، تمكنت الأسر من التعرف مباشرة على بناتهن وتحديد المقابر التي ستوارى فيها جثامينهن الطاهرة.

وكان الطريق الإقليمي، وتحديدا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، شهدت صباح اليوم، حادثًا مروعًا، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة كن في طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

وتوزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

• مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل، والسائق أدهم محمد.

• مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

• مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

• مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

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محافظ المنوفية ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي



