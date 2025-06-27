المنوفية - أحمد الباهي:

خيّم الحزن على قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، مساء الجمعة، مع تشييع أهالي القرية جثامين فلذات أكبادهم من ضحايا حادث الطريق الإقليمي المروع، وبينما كانت الأعين تترقب وصول سيارات الإسعاف التي تحمل أجساد 18 فتاة، انهار قلب إحدى الأمهات المفجوعات، لتتعرض لإغماء وسط صرخات الألم التي عمت المكان.

جاءت الفاجعة في صباح اليوم الجمعة، عندما شهد الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون حادثًا مروعًا، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة كن في طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

توزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل، والسائق أدهم محمد.

مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

وانتظر الأهالي بفارغ الصبر، لكن هذه المرة ليس شوقًا للقاء، بل لوداع أخير لصبايا العنب"، ومع اقتراب الجثامين، تصاعدت وتيرة البكاء والنحيب.

تقدم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والجهاز التنفيذي للمحافظة، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تمنى المحافظ الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا المتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث، وتكليف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة بالتواجد وتقديم كل الدعم.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات اللازمة للمتوفين والمصابين.

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