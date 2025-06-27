المنوفية - أحمد الباهي:

شيع أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية، مساء الجمعة، ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذى وقع صباح اليوم أمام قرية مؤنسة بنطاق مركز أشمون.

وكان الطريق الإقليمي، شهد صباح اليوم الجمعة حادثًا مروعًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة كانت فى طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة، وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

توزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

• مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل، والسائق أدهم محمد.

• مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

• مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

• مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

تقدم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والجهاز التنفيذي للمحافظة، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تمنى المحافظ الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا المتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث، وتكليف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة بالتواجد وتقديم كل الدعم.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات اللازمة للمتوفين والمصابين.

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