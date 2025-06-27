المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة المنيا، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والتي تنظمها المحافظة غداً السبت من خلال الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار: “تبرعك بالدم حياة”.

وأكد محافظ المنيا خلال الزيارة أن هذا الحدث يأتي في إطار حرص الدولة على دعم بنوك الدم وتعزيز أرصدتها، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمصابين، وذلك ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ووجّه كدواني دعوة لكافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الإيجابية في فعاليات الحملة، مشدداً على أن التبرع بالدم يُعد سلوكاً حضارياً وواجباً وطنياً يعكس روح التكافل والتضامن، ويساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية أعدت بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، خطة متكاملة لتنظيم الاحتفال، تشمل تنفيذ حملات للتبرع في عدد من المنشآت الحيوية والمواقع العامة، إلى جانب برامج توعية تستهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي والدوري بالدم بين المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، إلى جاهزية المركز وكافة وحداته لاستقبال المتبرعين على مدار اليوم، مؤكداً أن حملات التبرع ستنطلق في العديد من المستشفيات العامة والمركزية، فضلاً عن مراكز الشباب، والمساجد، والكنائس، ومراكز خدمة المواطنين، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور أبو القاسم أن عمليات التبرع تُجرى وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة وتحت إشراف طبي متكامل، لافتاً إلى أن كل كيس دم يمكن أن يسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص.