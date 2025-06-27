المنوفية – أحمد الباهي:

وسط دموع وحزن لا يُحتمل، يرقد جسد "رويدا" ابنة قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية، بين ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذى وقع صباح اليوم الجمعة أمام قرية مؤنسة بنطاق مركز أشمون، الفتاة التي أنهت دراستها للتو، وبدأت تعمل لتساعد أسرتها في تكاليف زواجها، وتحقق حلم الفستان الأبيض الذي كانت تستعد لارتدائه بعد أسبوعين فقط، ولكن القدر اختار لها الكفن الأبيض بدلا من فستان الزفاف.

"بتروح تشتغل وتساعد في مصاريف تجهيز نفسها، وفرحتها قربت"، هكذا وصفها جيرانها لموقع "مصراوي"، مؤكدين أنها أنهت مرحلة الدبلوم قبل أيام قليلة، وخرجت للعمل مع قريناتها لمساعدة أسرتها.

رويدا كانت مخطوبة لشاب يدعى أحمد حسن، يعمل مصورًا من نفس القرية، وصفها جيرانها بأنها "آية في الجمال والأدب"، ولها أخت متزوجة وشقيق واحد فقط، وكانت على وشك أن تبدأ فصلًا جديدًا من حياتها، لكن حادثًا مأساويًا أوقف الزمن عند تلك النقطة.

وكان الطريق الإقليمي، شهد صباح اليوم الجمعة حادثًا مروعًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

توزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل، والسائق أدهم محمد.

مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

تقدم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والجهاز التنفيذي للمحافظة، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تمنى المحافظ الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا المتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث، وتكليف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة بالتواجد وتقديم كل الدعم.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات اللازمة للمتوفين والمصابين.

اقرأ أيضًا :

18 نعشًا على الإقليمي.. حادث المنوفية المروع يخطف صبايا العنب

"جثة وبنزين فرش الطريق".. ننشر الصور الأولى لحادث إقليمي المنوفية -صور

محافظ المنوفية ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي

دماء على الأسفلت.. مشاهد حزينة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

صحة المنوفية لـ"مصراوي": ارتفاع ضحايا حادث الإقليمي لـ19 وفاة و3 مصابين