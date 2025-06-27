مصرع مواطن في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصالحية الجديدة

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه في حادث انقلاب وتصادم سيارة ملاكي، على طريق 36 الحربي بعد مزرعة القيصر في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة الصالحية الجديدة يفيد بمصرع مواطن جراء وقوع حادث بطريق 36 الحربي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع مواطن في حادث انقلاب سيارة ملاكي وتمت معاينة الجثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما جرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية وصدور تصريح الدفن.