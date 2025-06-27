انهيار أجزاء من منزل فى الخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انهارت أجزاء وتشققات في جدران منزل مكون من طابقين، إضافة إلى هبوط أرضي، بمدينة الخانكة محافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تبين أن المنزل غير مأهول بالسكان، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بوقوع انهيار جزئي في منزل بمنطقة حي السناجرة بمدينة الخانكة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وقوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية، تبين حدوث هبوط أرضي وانهيار جزئي في منزل مكون من طابقين (أرضي وأول علوي) مبني من الطوب السويسي، ويقع بجوار شريط السكة الحديد بحي السناجرة.

كما كشفت المعاينة وجود تشققات واضحة في الجدران، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية. ويجري حالياً حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.