النساء يفترشن الأرض.. كفر السنابسة تتأهب لتوديع ضحايا إقليمي المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

عاشت قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية، اليوم، فاجعة كبرى بعد أن خرج أهالي القرية لاستقبال جثامين 18 فتاة لقين مصرعهن في حادث سير مروع وقع صباحًا على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون.

خيّم الحزن على شوارع القرية مع انتظار الأهالي لوصول سيارات الإسعاف التي تحمل جثامين بناتهن، وافترشت النساء الأرض، وارتفعت صرخاتهن وبكائهن مع اقتراب السيارات، في مشهد يعكس هول الفاجعة التي ألمت بالجميع.

توزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل. بالإضافة إلى السائق أدهم محمد.

مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

وقع الحادث المأساوي، صباح اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة "ميكروباص".

أسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.