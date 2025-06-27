محافظ المنوفية ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي

المنوفية- أحمد الباهي:

نعى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضحايا الطريق الإقليمي الذين لقوا مصرعهم، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث أليم وقع أمام قرية مؤنسة بنطاق مركز أشمون.

وجاء بيان النعي على النحو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعي واجب: "يتقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والجهاز التنفيذي للمحافظة، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذين وافتهم المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وينزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم.

كما يتقدم بخالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا علي المتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث وتكليف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة بالتواجد وتقديم كل الدعم مشيرا إلى أنه سيتم المتابعة والتنسيق مع التضامن لصرف التعويضات للمتوفين والمصابين".

وجاءت أسماء الضحايا بمستشفيات المنوفية، على النحو التالي: مستشفى قويسنا: "ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة اشرف، آية زغلول، شيماء خليل"، والسائق أدهم محمد، ومستشفى الباجور: "شروق خالد، "جنى يحيى" تقى محمد احمد"، "هدير عبدالباسط، "شيماء محمود محمد"، ومستشفى سرس الليان: "أسماء خالد، شيماء رمضان"، ومستشفى أشمون: "سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام"

وكان الطريق الإقليمي شهد صباح اليوم حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين بينهم 2 في حالة خطرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.