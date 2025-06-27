ننشر مذكرة تحقيقات "صحة الغربية" بواقعة تبديل جثتين بمستشفى زفتى العام

الغربية - مروة شاهين:

كشفت لجنة التحقيق بمديرية الصحة بالغربية، عن تفاصيل واقعة تبديل جثتين داخل مشرحة مستشفى زفتى العام، حيث تبين أن العامل المسؤول عن ثلاجة الموتى، ويدعى "صالح أحمد"، ارتكب خطأ في تسليم إحدى الجثامين لذوي متوفاة أخرى نتيجة عدم وجود تعارف كافٍ.

وأوضحت مذكرة التحقيقات أن العامل قام بتسليم جثمان السيدة "هانم حسين" عن طريق الخطأ بدلاً من "حميدة عبد الحميد"، وذلك دون التأكد من هوية المتوفاة.

وعقب اكتشاف الخطأ، بادر مسؤول الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة، وجرى استدعاء سيارة ميكروباص لإعادة جثمان "هانم حسين" إلى المستشفى، وتوقيع الكشف الطبي عليها مجددًا بواسطة طبيب العناية بحضور ذويها، قبل تسليم الجثمان الصحيح.

وأكدت اللجنة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم تكرار الواقعة ومحا سبة المسؤولين عنها.