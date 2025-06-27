دماء على الأسفلت.. مشاهد حزينة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

استيقظت محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، على حادث أليم أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون وتحديدًا أعلى الطريق الإقليمي، بعدما اصطدمت سيارة نقل "تريلا" بسيارة أجرة ميكروباص كانت تقل 18 فتاة في طريقهم للعمل بمزرعة لحصد العنب، وأثناء تحركهم في الساعة السابعة صباح اليوم، لقوا حتفهم برفقة السائق.

وفيات الطريق الإقليمي بالمنوفية.. 18 فتاة وسائق الميكروباص

وأكدت مديرية الصحة بالمنوفية لـ موقع "مصراوي"، أن الحادث أسفر عن مصرع 18 فتاة ورجل نقلوا إلى المستشفيات التالية: 6 وفيات بمستشفى قويسنا العام، 6 حالات وفاة بمستشفى أشمون العام، 5 حالات وفاة و3 مصابين بمستشفى الباجور التخصصى، حالتين وفاة بمستشفى سرس الليان.

أهالي ضحايا إقليمي المنوفية: أغلب الحالات من قرية كفر السنابسة

وتبين أن جميع الحالات من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والسائق فقط من قرية طملاي، وأعمار الفتيات أقل من 21 عامًا.

توافد الأهالي على مستشفيات المنوفية للتعرف على الضحايا

توافد الأهالي بالمئات على المستشفيات الأربعة للتعرف على ذويهم، وسط حالة الحزن الشديدة، منهم أكثر من حالة وفاة من منزل واحد، وبدأت سيارات الإسعاف في نقل الوفيات تباعًا إلى قرية كفر السنابسة عقب الانتهاء من تصاريح الدفن.

"مصراوي" ينشر أسماء الضحايا

ونشر موقع "مصراوي" أسماء ضحايا الحادث كالتالي، مستشفى قويسنا: "ميادة محيي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل"، والسائق أدهم محمد، ومستشفى الباجور: "شروق خالد، "جنى يحيى" تقى محمد أحمد"، "هدير عبد الباسط، "شيماء محمود محمد"، ومستشفى سرس الليان: "أسماء خالد، شيماء رمضان"، ومستشفى أشمون: "سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبد الخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام".

أب لم يتعرف على ابنته في البداية وعرفها داخل ثلاجة الموتى

من المشاهد المؤلمة كانت لأب رأى صورة ابنته متوفاة من خلال هاتف لكنه لم يعرفها، وحينما دخل إلى ثلاجة الموتى أخذ وقتًا للتأكد، ولكن اهتدى لأنها ابنته من خلال ملابسها، وبمجرد رؤيتها انهار من البكاء، فقد تركها صباحًا للذهاب للعمل لكنه استلمها جثة من المستشفى.

محافظ المنوفية يوجه رؤساء المدن بمتابعة الحادث

في ذات السياق، تواجد رؤساء المدن كلاً في مستشفى مركزى "الباجور، سرس الليان، أشمون، قويسنا"، وذلك بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

"بعد مصرع 19".. أهالي المنوفية يطالبون بغلق الطريق الإقليمي

وطالب الأهالي بمحافظ المنوفية باتخاذ إجراءات الإصلاح أو غلق الطريق الإقليمي حفاظًا على أرواح الأهالي، ووقف عداد الموت.