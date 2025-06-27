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إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

03:58 م الجمعة 27 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أُصيب 10 عمال، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وإصابة عددًا من مستقليها، أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 10 عمال بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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