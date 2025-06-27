نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن المستشفى الجامعي الرئيسي بجامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل في إجراء عملية تكميم معدة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، باستخدام تقنية المنظار الجراحي، وذلك بعد معاناة الطفلة من سمنة مفرطة بلغ مؤشر كتلة الجسم لديها (BMI) نحو 80، وهي حالة نادرة وخطيرة في هذا العمر.

وجاءت العملية تحت رعاية كل من: الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد مقبول، رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور أسامة طه، رئيس وحدة جراحات السمنة بالقسم.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى أن الحالة مثلت تحديًا طبيًا كبيرًا، استدعى تقييمًا دقيقًا قبل الجراحة بالتعاون مع فريق طبي متخصص من مستشفى الأطفال، تحت إشراف الدكتور ياسر فاروق، مدير المستشفى، والدكتور أسامة العشير، رئيس وحدة التغذية العلاجية.

وضم الفريق الجراحي نخبة من الأطباء المتخصصين، من بينهم: الدكتور عوني محمد شوقي أستاذ مساعد جراحة التجميل، والدكتور محمود عبد العال أستاذ مساعد جراحة التجميل، والدكتور أحمد جمال شافع مدرس بالقسم جراحة التجميل، والطبيب أحمد رفعت مدرس مساعد بالقسم، والطبيب عبدالرحمن شحاتة مدرس مساعد بالقسم، والطبيب إبراهيم رجب معيد بالقسم.

وشارك في العملية فريق من قسم التخدير بقيادة الدكتورة هالة سعد، رئيس القسم، والدكتور محمد جلال، أستاذ التخدير والعناية المركزة، إلى جانب طاقم التمريض بقيادة سامية هريدي.

وأكد البيان، أن الطفلة خرجت من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة للأطفال، حيث تلقت رعاية طبية دقيقة، وأظهرت تحسنًا تدريجيًا بفضل جهود الفريق الطبي المتكامل.