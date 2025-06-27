المنوفية - أحمد الباهي:

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون إلى 19 حالة وفاة و3 مصابين.

وجاءت بياناتهم كالتالي: 6 وفيات و3 مصابين بمستشفى أشمون العام، 5 حالات وفاة بمستشفى الباجور التخصصي، 6 حالات وفاة بمستشفى قويسنا العام، و2 بمستشفى سرس الليان.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إلى أن أغلب الوفيات والمصابين من قرى "صنصفط، كفر السنابسة، بلمشط"، التابعين لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى نقل جميع الحالات إلى مستشفيات منوف وسرس والباجور، حيث يتوافد ذوي الضحايا للتعرف على أبنائهم.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 16 وإصابة 4 آخرين بينهم 2 في حالة خطرة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة والمصابين 4 موزعين على مستشفيات أشمون العام وسرس الليان العام والباجور التخصصي.