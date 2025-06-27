"أسماكنا بنصف ثمنها".. مبادرة لتخفيف العبء عن المواطنين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مجمع الأسماك المطور بطريق البلاجات في الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مبادرة "أسماكنا بنصف ثمنها"، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وافتتح المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، في حضور جماهيري لافت المبادرة التي تهدف إلى توفير الأسماك والخضراوات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتنشيط السوق المحلي.

جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم: العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، وأمير عبد الله رئيس حي أول، وشيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ود. هاني عبد الخالق مدير الطب البيطري، والمهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى جانب اللواء محمد صيام معاون المحافظ، وعدد من مسؤولي التموين وسوق الجملة.

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته، أن المبادرة تعكس حرص محافظة الإسماعيلية على إيجاد حلول واقعية للتحديات الاقتصادية، من خلال تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة للجميع، مشيرًا إلى أن نجاح مثل هذه المبادرات يتطلب تكاتف وتعاون كافة الجهات، وهو ما ظهر بوضوح في دعم المزارعين والتجار للمبادرة.

يشار إلى أن محافظ الإسماعيلية، أعلن إطلاق هذه المبادرة النوعية التي تستهدف تخفيض أسعار الأسماك، وخاصة سمك البلطي، الأكثر طلبًا، بنسبة تصل إلى ٥٠٪ مقارنة بالسوق الحر، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين ٤٠ إلى ٦٠ جنيهًا فقط، في ظل مشاركة فاعلة من أصحاب المزارع السمكية وتجار سوق الجملة.

وأشادت شيماء عمر، مدير مديرية التموين، بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه المبادرة نموذج حقيقي للعمل الوطني المشترك، الذي يعكس روح المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين فيها من تجار ومزارعين.

وأوضح المهندس أحمد النبوي أن ما يقرب من طن ونصف من أسماك البلطي تم طرحها اليوم، بمشاركة مزارعي الأسماك، في إطار دورهم المجتمعي واستجابتهم السريعة للمبادرة.

وأكد د. هاني عبد الخالق، أن الأسماك خضعت للفحص البيطري الكامل للتأكد من سلامتها وجودتها، كما تم نقلها إلى السوق بسيارات تابعة للطب البيطري، وتم تسليمها للتجار تحت إشراف مباشر من مديرية التموين.

وشارك في المبادرة أيضًا مشروع سوق الجملة، بإشراف فيفي عبادي، من خلال توفير خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة بنفس الموقع، ما أتاح للمواطنين فرصة متكاملة للتسوق من مكان واحد.

ووجّه محافظ الإسماعيلية بتوفير خطوط مواصلات مجانية من موقف الفردوس إلى موقع المبادرة بمجمع الأسماك المطور، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك حرصًا على التيسير على المواطنين.

وتعد مبادرة "أسماكنا بنصف ثمنها" امتدادًا لجهود محافظة الإسماعيلية في إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية، التي تستهدف دعم المواطنين، وتنشيط الأسواق، وتحقيق التوازن السعري، ليظل المواطن هو محور الاهتمام وأولوية كافة الجهات التنفيذية.