مصدر بـ"صحة المنوفية": وفيات حادث الإقليمي أغلبهم أطفال مجهولي الهوية

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية لـ موقع مصراوي، أن أغلب وفيات ومصابي حادث الطريق الإقليمي مجهولي الهوية، بسبب شدة الحادث وانهيار عائلات الضحايا بمجرد علمهم بما حدث، ولم يُتعرف سوى على حالة بمستشفى أشمون العام وأخرى بمستشفى سرس الليان العام.

وأضاف المصدر، أن أغلب الوفيات والمصابين من قرى "صنصفط، كفر السنابسة، بلمشط"، التابعين لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى نقل جميع الحالات إلى مستشفيات منوف وسرس والباجور، حيث يتوافد ذوي الضحايا للتعرف على أبنائهم.

وكان الطريق الإقليمي شهد، صباح اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 16 وإصابة 4 آخرين بينهم 2 في حالة خطرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة والمصابين 4 موزعين على مستشفيات أشمون العام وسرس الليان العام والباجور التخصصي.