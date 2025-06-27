ندوة توعوية لمناقشة المغالاة في تكاليف الزواج بالأقصر - صور

الأقصر- محمد محروس:

نظمت وحدة السكان الفرعية بإسنا جنوب الأقصر ندوة توعوية بحضور عدد 95 شخصًا من المستفيدين، في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2038.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وتناولت الندوة ظاهرة المغالاة في تكاليف الزواج والمفاخرة في غلاء المهور كأحد الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، والتي تؤثر سلبًا على الفرد والأسرة والمجتمع ككل بما تحدثه من مشكلات اقتصادية واجتماعية ونفسية وسلوكية وتتفاوت تلك الظاهرة من حيث الحجم ودرجة الانتشار من جيل إلى آخر.

واُختتمت النورة بتكريم رجب علي السيد منسق وحدة السكان بكومير لبلوغه سن المعاش، وذلك بحضور يوسف نصير نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس محمد عشري رئيس الوحدة المحلية بكومير، والقمص موسى رشدي، ومسئولى التضامن الاجتماعي والتموين بكومير، ومنتصر عبدالعزيز مقرر وحدة السكان بإسنا.

عقدت الندوة بمتابعة وإشراف من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس مركز ومدينة إسنا علي سيد صادق، ورئيس وحدة السكان بالمحافظة رشا شعبان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة.

وأكدت رئيس وحدة السكان بالمحافظة رشا شعبان، أنه جاري استكمال العمل بالندوات والأنشطة كما جرى وضعها في الخطة الشهرية لوحدة السكان، بدعم مستمر من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وكافة القيادات بالمحافظة، وبالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن.