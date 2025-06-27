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"الميكروباص بقى خردة".. مصرع 16 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية - صور

12:47 م الجمعة 27 يونيو 2025
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المنوفية - أحمد الباهي:

وقع حادث مأساوي على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة والمصابين 4 موزعين على مستشفيات أشمون العام وسرس الليان العام والباجور التخصصي، وجميع الحالات بين بين أعمار 5 - 18 عامًا.

وتحركت عشرات العائلات إلى المستشفيات المذكورة للتعرف على ذويهم ما بين الوفيات والمصابين.

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حادث مأساوي الطريق الإقليمي مركز أشمون محافظة المنوفية تصادم سيارة نقل سيارة أجرة ميكروباص
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"الميكروباص بقى خردة".. مصرع 16 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية - صور