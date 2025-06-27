أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لانطلاق فعاليات الحملة القومية الكبرى للتبرع بالدم، التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، مؤكدًا أن الحملة تمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح ويعكس روح التضامن المجتمعي.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التبرع بالدم كأحد أسمى صور العطاء الإنساني، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا ضمن جهودها لتعزيز المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "أبو النصر" أن الحملة تهدف إلى دعم مخزون بنوك الدم بالمستشفيات العامة والمركزية، لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة للمرضى، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة التي تجسد قيم التكافل والتعاون.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة ستُنفذ من خلال نقاط ثابتة موزعة في مواقع حيوية بمختلف أنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها، وتشمل: كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة، محطة السكة الحديد، مستشفى الإيمان العام، مستشفى أسيوط العام، مستشفى النساء والتوليد والأطفال (الإيمان القديمة)، مستشفى البداري المركزي، مستشفى ديروط المركزي، مستشفى الغنايم المركزي، والمركز الإقليمي لنقل الدم.

وأكد المحافظ أن جميع مواقع الحملة ستكون مجهزة بفرق طبية مدربة، مع اتخاذ أعلى درجات الاحتراز الطبي واتباع الإرشادات الصحية لضمان سلامة المتبرعين وسهولة إجراءات التبرع.