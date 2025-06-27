"شباب الخريجين" ينظم ملتقى للتوظيف والتدريب بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

عقد جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لتنظيم ملتقى للتوظيف والتدريب بالمحافظة بهدف المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة للحد من مشكلة البطالة بين شباب الخريجين ورفع كفاءة شباب الخريجين بالتدريبات الحرفية الفنية وخلق فرص عمل لهم.

وناقش الاجتماع سُبل الإعداد الجيد وترتيب الأدوار بين كافة الجهات المنظمة والجهات الشريكة في الإعداد للملتقى التوظيفي وتحديد موعد مناسب له، للوصول إلى ملتقى توظيفي مشرف واستفادة أكبر عدد من أبناء محافظة الأقصر للحصول على فرص عمل حقيقية، وتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

جرى عقد الاجتماع بحضور كل من: وكيل جهاز شباب الخريجين، ومسؤول المراكز الحرفية بالجهاز، ومدير مديرية القوى العاملة، وممثلين عن غرفة الشركات السياحية بالمحافظة، وجامعة الأقصر، وجامعة طيبة التكنولوجية، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة حقوق الإنسان، ومنسق كيان سند شباب الصعيد، ووحدة تكافؤ الفرص، ومديرية الشباب والرياضة، وقاعة المؤتمرات الدولية، والغرفة التجارية.