بطلق ناري.. مقتل شخص خلال مشاجرة في الضبعية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي شخص مصرعه بعد إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بورود بلاغ للنجدة عن وقوع مشاجرة بين طرفي نزاع على أرض زراعية بناحية حاجر الضبعية دائرة القرنة، وقع على إثرها مصاب يُدعى "غ.ح" 37 عامًا من ذات المنطقة، وعقب وصوله المستشفى وأثناء تلقي العلاج اللازم، لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وألقت وحدة مباحث القرنة القبض على المتهم، ويُدعى "م.م"31 عامًا وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.