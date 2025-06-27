"كدمات وكسور بالرأس".. العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة عامل بها كدمات وكسور بالرأس بجوار كوبري الملاحة، قرية الخطارة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة في قرية الخطارة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن المجني عليه يُدعى "م.م"، يبلغ من العمر 43 عامًا، عثرو عليه ملقى وبه كدمات بالجسم وكسور بالرأس بجوار كوبري الملاحة في قرية الخطارة، وقرروا نقله إلى مستشفى قنا العام والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على فراشها.

وجرى معاينة الجثة من قبل جهات التحقيق وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.