السيطرة على حريق هائل في مصنع زيوت بالقناطر الخيرية



القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق، اندلع داخل مصنع زيوت بعزبة الشواربي التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع الزيوت بعزبة الشواربي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.