ضرب شقيقته حتى الموت خلافًا على الميراث في زفتى بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

توفيت سيدة متأثرة بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسدها، ونزيف داخلي بالمخ، نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد شقيقها الأكبر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث، وذلك بمدينة زفتي بمحافظة الغربية.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى زفتي العام، بوصول المجني عليها "دعاء. ع. ال"، 40 عامًا، في حالة حرجة، مصابة بكدمات وجروح ونزيف في الرأس، حيث جرى احتجازها بالرعاية المركزة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد مرور ثلاثة أيام من دخولها المستشفى.

وبالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء التحريات، تبين أن المتهم هو شقيقها "ح. ع. ال"، 42 عامًا، حيث تطور الخلاف بينهما إلى اعتداء عنيف أفضى إلى وفاتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم عقب إعداد الأكمنة اللازمة، وجرى اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.