7 مصابين في تصادم سيارة نقل بميكروباص بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متنوعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى الموقع، حيث تبين إصابة كل من: حفيظ محمد خلف (28 عامًا)، يوسف عصام محمد (20 عامًا)، طاهر أحمد حسن (35 عامًا)، حسن أحمد حنفي (36 عامًا)، محمود أحمد محمد (32 عامًا)، ياسر عمران عرفات (19 عامًا)، حسن صلاح سالم (31 عامًا)، وجميعهم من قرية طهنا الجبل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية، بينما تم التحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.