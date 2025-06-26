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محافظ الوادي الجديد يبحث تنفيذ مبادرة "سكن كريم" بالفرافرة

09:09 م الخميس 26 يونيو 2025

محافظ الوادي الجديد يبحث تنفيذ مبادرة سكن كريم بال

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بحث اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، سبل تنفيذ مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتطوير وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، والمهندسة هبة مدني، خبير الهندسة المعمارية، والأستاذ أحمد سلطان، منسق المبادرة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف تحسين جودة الحياة لعشرات الآلاف من الأسر في 20 قرية على مستوى الجمهورية، من بينها قرى مركز الفرافرة. ووجّه بالبدء في أعمال الحصر بقرية اللواء صبيح كنموذج أولي، تمهيدًا لتطبيق المبادرة على باقي القرى تدريجيًا.

كما شدد على ضرورة حصر احتياجات رفع كفاءة المنازل، ودراسة أفضل فرص التمكين الاقتصادي للأسر، بما يواكب الموارد المحلية ويُسهم في تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية تحقق تنمية مجتمعية وعائدًا ماديًا مستدامًا للأسر المستهدفة.

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اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مبادرة سكن كريم وزارة التنمية المحلية
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