افتتاح سوق "اليوم الواحد" في أبوزنيمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح اللواء سامح متولي رئيس مدينة أبوزنيمة، اليوم الخميس، سوق "اليوم الواحد" بمدينة أبوزنيمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفًا للأعباء المعيشية.

وأكد وكيل وزارة التموين أن السوق يشمل مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بأسعار تقل بنحو 30% عن الأسواق المحلية، مشيرًا إلى الإقبال الكثيف من المواطنين الذين طالبوا باستمراره بشكل دائم لما يتيحه من بدائل اقتصادية تلبي احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن السوق يوفر سلعًا أساسية تشمل الزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والسمن، والألبان، والجبن، والبقوليات، والخضروات، والفاكهة، واللحوم، إضافة إلى سلع غير غذائية، في إطار دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين.

كما أوضح أن هناك خطة للتوسع التدريجي في إقامة "أسواق اليوم الواحد" بمختلف مدن المحافظة، مع الحرص على ضمان جودة المنتجات وتلبية احتياجات السكان المحليين.