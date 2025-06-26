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أثناء غسيل الملابس.. حادث مأساوي يودي بحياة سيدة في البحيرة

08:58 م الخميس 26 يونيو 2025

جثة سيدة -أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها اليوم الخميس، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء غسيل الملابس داخل منزلها بقرية الطود التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بوصول "عبير. ر. ح. ي"، 29 عامًا، ومقيمة بقرية الطود، إلى مستشفى أبو المطامير المركزي جثة هامدة، نتيجة تعرضها لصعق كهربائي داخل المنزل.

حرر المحضر اللازم، أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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صعق كهربائي مستشفى أبو المطامير المركزي مديرية أمن البحيرة مصرع سيدة البحيرة
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