إحالة مدرب كاراتيه للجنايات بتهمة هتك عرض طفل

الفيوم - حسين فتحي:

أحالت النيابة العامة في محافظة الفيوم، مدرب كاراتيه يبلغ من العمر 32 عامًا، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه في قضية هتك عرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بقرية تطون التابعة لمركز إطسا.

وقررت النيابة استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية حتى موعد محاكمته.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمته والدة الطفل، اتهمت فيه المدرب، الذي تشير المعلومات إلى أنه يعمل أيضًا مدرسًا مساعدًا بكلية التربية الرياضية، باستدراج نجلها والاعتداء عليه جنسيًا داخل غرفة تبديل الملابس في إحدى الصالات الرياضية بالقرية. وعقب البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم.

وأفادت التحقيقات بأن تقرير الطب الشرعي المبدئي لم يظهر وجود علامات اعتداء ظاهرة على جسد الطفل، إلا أن تحريات المباحث الجنائية، التي أشرف عليها رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، أكدت وقوع الاعتداء الجنسي.