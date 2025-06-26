إعلان

إحالة مدرب كاراتيه للجنايات بتهمة هتك عرض طفل

06:19 م الخميس 26 يونيو 2025

محكمة جنايات الفيوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحي:

أحالت النيابة العامة في محافظة الفيوم، مدرب كاراتيه يبلغ من العمر 32 عامًا، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه في قضية هتك عرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بقرية تطون التابعة لمركز إطسا.

وقررت النيابة استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية حتى موعد محاكمته.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمته والدة الطفل، اتهمت فيه المدرب، الذي تشير المعلومات إلى أنه يعمل أيضًا مدرسًا مساعدًا بكلية التربية الرياضية، باستدراج نجلها والاعتداء عليه جنسيًا داخل غرفة تبديل الملابس في إحدى الصالات الرياضية بالقرية. وعقب البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم.

وأفادت التحقيقات بأن تقرير الطب الشرعي المبدئي لم يظهر وجود علامات اعتداء ظاهرة على جسد الطفل، إلا أن تحريات المباحث الجنائية، التي أشرف عليها رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، أكدت وقوع الاعتداء الجنسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الفيوم إحالة مدرب كاراتيه للجنايات مدرب كاراتيه متهم بهتك عرض طفل قضية هتك عرض طفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟