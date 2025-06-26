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ضبط 65 طن زيت سيارات معاد تدويره قبل طرحه بأسواق البحيرة

06:11 م الخميس 26 يونيو 2025

ضبط 65 طن زيت سيارات معاد تدويره أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بعدد من مراكز المحافظة، لمواجهة ظاهرة الغش التجاري.

تمكنت إدارة تموين وادي النطرون من ضبط 40 طنًا من زيت السيارات المرتجع المُعد لإعادة التدوير، و20 طنًا من الزيت كمنتج نهائي بعد إعادة تدويره، قبل طرحه بالأسواق، بالإضافة إلى 5 أطنان من المواد الخام التي تدخل في عملية إعادة التدوير، وذلك في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحفظت الحملات على الكميات المضبوطة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لضمان سلامة وجودة السلع الغذائية، ومنع التلاعب بالدعم، وحماية حقوق المواطنين.

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ضبط 65 طن زيت سيارات معاد تدويره مديرية التموين بالبحيرة حملات تموينية مكثفة مواجهة ظاهرة الغش التجاري
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