مصرع عامل بناء سقط من الدور الرابع أثناء العمل في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء تأدية عمله في إحدى العمارات تحت الإنشاء بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوفاة "م. س. ا"، 25 عامًا، مقيم بمدينة الفيوم، أثناء عمله في عمارة قيد الإنشاء بالمنطقة المذكورة.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمد حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث القسم، أن العامل كان يستقبل حمولة من الطوب والرمل عبر "ونش الرفع"، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، مما أدى إلى ارتطام رأسه بجسم صلب ووفاته في الحال.

وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.