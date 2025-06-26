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محافظ المنيا يشهد على عقد قران عروسين داخل مسجد صلاح الدين

03:32 م الخميس 26 يونيو 2025
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المنيا- جمال محمد:

في لفتة إنسانية تُجسّد جبر الخواطر، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عقد قران عروسين، عقب انتهاء احتفالية العام الهجري الجديد، داخل مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

ووسط أجواء من البهجة، جلس المحافظ ووضع يده مع أيدي أولياء أمور العروسين، وامتزجت زغاريد الفرح بروحانية المكان، ثم قدم المحافظ التهنئة لهما ولأسرهما وسط أجواء من الفرحة، والتقاط الصور التذكارية مع الأهالي، قبل بدء احتفالية العام الهجري الجديد.

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محافظ المنيا عقد قران عروسين مسجد صلاح الدين
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