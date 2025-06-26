ولع فيه ببنزين.. شاب يُشعل النار في والده المسن بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أصيب رجل مُسن يبلغ من العمر 70 عامًا بحروق متفرقة في جسده، إثر قيام نجله بإشعال النار فيه عمدًا باستخدام البنزين، داخل منزلهما بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا قد تلقت إخطارًا من مركز الشرطة، يفيد بوصول مسن إلى المستشفى مصابًا بحروق في اليد والقدم، وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء الواقعة ابنه البالغ من العمر 27 عامًا، والذي أقدم على إشعال النار في والده لسبب جارٍ التحري عنه.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث ودوافعه.