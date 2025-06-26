إخلاء سبيل معلمة متهمة بمحاولة تسريب امتحان ثانوية عامة في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة كفر صقر الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإخلاء سبيل معلمة تابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، على ذمة التحقيقات، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامها بمحاولة تسريب أحد امتحانات الثانوية العامة داخل إحدى اللجان الامتحانية بالمركز.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بضبط المدعوة "هـ. إ"، 49 عامًا، معلمة بإحدى مدارس إدارة كفر صقر، وذلك بعد الاشتباه في قيامها بمحاولة تسريب أسئلة امتحانية.

وأفادت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت أثناء متابعة مراقب الدور لسير الامتحانات داخل إحدى لجان الثانوية العامة، حيث لاحظ وجود المعلمة داخل دورة مياه مخصصة للطلاب الذكور، ما أثار الشكوك حول تصرفها، وعند ضبطها وتفتيشها، عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على أسئلة وإجابات لأحد الامتحانات، رغم أنها لم تكن مكلفة بالملاحظة في اللجنة المعنية بذلك الامتحان.

تم تحرير المحضر رقم 7050 جنح مركز كفر صقر لسنة 2025، وعُرضت المعلمة على النيابة العامة التي قررت حبسها احتياطيًا، قبل أن يُقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها بكفالة مالية، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.