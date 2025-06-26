المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تبنى المحافظة نهجا متكاملاً لحل القضايا المتجذرة، واستثمار موارد الدولة بما يحقق التنمية المتوازنة، ويدعم فئة الشباب باعتبارها الشريك الرئيسي في بناء المستقبل، وعلى رأس تلك الملفات ملف أراضي شباب الخريجين بمنطقة تونة الجبل بمركز ملوي انفراجة حقيقية، بعد تعثر دام لأكثر من 17 عامًا.

وأكد المحافظ البدء رسمياً في اتخاذ خطوات جادة نحو استكمال إجراءات التخصيص وتحقيق الاستفادة الفعلية للمستحقين، بعد انفراجة كبيرة في الملف.

وفي السياق أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اليوم الخميس، جولة ميدانية لتفقد أراضي المشروع، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، واطمأن على بدء المواطنين في سداد مبالغ جدية التعاقد، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص النهائية وفقًا للضوابط والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة، بقيادة اللواء عماد كدواني، تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق تطلعات الشباب، وخاصة شباب الخريجين، من خلال معالجة الملفات المتأخرة بروح جديدة تعتمد على الحسم والشفافية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

ورافق نائب المحافظ في جولته أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من المواطنين المستفيدين من المشروع، الذين عبّروا عن امتنانهم وتقديرهم لجهود المحافظة في تحريك هذا الملف المهم، مؤكدين أن ما تحقق يُعيد الأمل في تفعيل حقوق طال انتظارها منذ عام 2008.