حرب أكتوبر وغزة.. سعادة طلاب الثانوية بكفر الشيخ بسهولة التاريخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من السعادة بين طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي في كفر الشيخ، اليوم الخميس، بسبب سهولة امتحان مادة التاريخ.

الطالب عبدالرحمن علاء حسن، أكد لمصراوي أن امتحان مادة التاريخ امتاز بالسهولة واليسر وكانت الأسئلة محتواها عن حرب أكتوبر المجيدة، وحرب الاستنزاف، ودور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف الطالب عصام عبدالحميد أبوليلة، عن أسئلة امتحان التاريخ كانت عبارة عن 44 سؤالا ومن بين تلك الأسئلة كان هناك سؤالا عن حرب غزة، ومحاولة جيش الاحتلال تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مجمل الامتحان كان يمتاز بالسهولة.

وقال الطالب معاذ علاء البرقوقي، إن الامتحانات كانت تسير بهدوء تام مع توفير كل سبل الراحة للطلاب في اللجنة، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحان أغلبها سهل عدا بعض النقاط القليلة كان يوجد بها غموض لكن الجميع تمكن من حلها.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي وسط حراسة أمنية مشددة في الساحات الخارجية لمدارس لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.