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ضبط مصنع سري لتصنيع مخدر "الميفدرون" داخل شقة بالقليوبية.. مواد بـ 4 ملايين جنيه

12:31 م الخميس 26 يونيو 2025

ضبط تعبيرية

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القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط عنصر جنائي خطير تخصص في جلب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر "الميفدرون"، حيث استخدم شقة سكنية كمقر لتحضير وتعبئة المخدر تمهيدًا لترويجه على المتعاطين.

ووفقًا لمعلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تم رصد تحركات المتهم بعد محاولته استيراد كميات كبيرة من المواد الأولية اللازمة لإنتاج الميفدرون، لاستخدامها في معمله السري داخل الشقة.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، ألقي القبض على المتهم داخل الشقة، وعُثر بحوزته على 53 كيلوجرامًا من مخدر الميفدرون، إضافة إلى أدوات وأجهزة ومواد كيميائية خاصة بالتصنيع، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

وأظهرت التقديرات الأولية أن القيمة السوقية للمضبوطات تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، وجارٍ التحقيق مع المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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