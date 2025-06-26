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وفاة والدة المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ

11:56 ص الخميس 26 يونيو 2025

الدكتور محمد القرش

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيت والدة الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الخميس، بمسقط رأسها مدينة بيلا في كفر الشيخ.

وأعلنت أسرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تشيع جنازتها، وتأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد الجبانة بمدينة بيلا فيما يوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة ببيلا.

ووفق الأسرة من المقرر أن يتلقى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العزاء في وفاة والدته، بالسرادق المقام بجوار مسجد عبد الرحمن البيلي ببيلا للسيدات والرجال.

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الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وفاة والدة الدكتور محمد القرش
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