

الإسماعيلية– أميرة يوسف

يؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، امتحاني مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ضمن جدول اختبارات نهاية العام الدراسي 2024-2025، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

يأتي ذلك بعد أن أنهى الطلاب خلال الأيام الماضية أداء امتحانات مواد: التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، واللغة العربية، التي مرت في مجملها بأجواء من الانضباط والالتزام، مع تواجد مكثف من القيادات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ميدانيًا.

وشهد محيط اللجان تأمينًا مشددًا من قبل الأجهزة الأمنية، إلى جانب تفعيل الإجراءات الوقائية والصحية داخل المدارس، مع التزام واضح من الطلاب والمراقبين، بما يعكس وعي المجتمع التعليمي بأهمية الحفاظ على انتظام الامتحانات وسلامة الجميع.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الإسماعيلية نحو 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة، موزعين على 31 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، من بينهم 10 آلاف و199 من طلاب المدارس النظامية، و1,391 من طلاب المنازل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنها استكملت استعداداتها منذ اليوم الأول لانطلاق الامتحانات، من خلال تجهيز اللجان وتوفير فرق طبية من هيئة التأمين الصحي والهلال الأحمر المصري داخل كل لجنة، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى جاهزية 34 استراحة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين الوافدين من خارج المحافظة، مجهزة بكافة سبل الراحة.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم سير الامتحانات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والجهات التنفيذية والأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أية مستجدات.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى العاشر من يوليو المقبل، وسط ترقب واهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمختلف أنحاء المحافظة.