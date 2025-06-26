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بينهم سودانيين.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم سيارة مُحملة بأحجار الذهب في قنا

01:23 ص الخميس 26 يونيو 2025

وزارة الداخلية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، من ضبط سيارة نصف نقل محملة أحجار بها خام الذهب وأسلحة ومخدرات بحوزة 4 أشخاص بينهم سودانين في دائرة بندر قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بضبط سيارة نصف نقل بداخلها أحجار ذهب ومخدرات وأسلحة خلال نزولها من الجبل بدائرة بندر قنا.

بالفحص تبين أن السيارة نصف نقل بداخلها 4 أشخاص 2 من إحدى قرى قنا، و2 أجانب سودانين وبحوزتهم 14 جوال أحجار ذهب وبندقيتين خرطوش و5 طلقات و10 أكياس من الشابو المخدر خلال نزولهم من الجبل في حدود بندر قنا.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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