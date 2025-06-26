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محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور

12:09 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد (4)
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المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1447، والتي أُقيمت بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

شارك في الاحتفال كل من: الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد والعقيد أركان حرب محمد أحمد أبوزيد مساعد المستشار العسكري والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والنائبان عثمان المنتصر وعلي بدوي عضوا مجلس النواب، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من أئمة الأزهر والأوقاف ومواطني المحافظة.

ووجه محافظ المنيا التهنئة لأهالي المحافظة وللشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا أن يكون العام الهجري الجديد عامًا مليئًا بالخير والبركة لمصر وشعبها الكريم، مؤكداً أن الهجرة النبوية تمثل درسًا خالدًا في التضحية والثبات والصبر والعطاء وهي دعوة دائمة لغرس قيم الانتماء وبناء الأوطان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد العبيدي، ثم قدم الشيخ عبد الناصر حسين مجموعة من الابتهالات الدينية التي تفاعل معها الحضور أعقبها كلمة للدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، تناول خلالها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي ترسخ مبادئ الأخوة والتكافل والعمل والتعاون والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب والجهد والعمل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مديرية الأوقاف العام الهجري الجديد مسجد صلاح الدين الدكتور عصام فرحات
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