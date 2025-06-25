محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء الأربعاء، فعاليات الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ، وذلك بمسجد الروضة الشريفة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، عقب صلاة المغرب، وسط أجواء روحانية مميزة.

جاء الاحتفال بحضور كل من: اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، إلى جانب قيادات الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف، وعدد كبير من أئمة المساجد والدعاة.

بدأت فقرات الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ إبراهيم عيسى رمضان، إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بحي الإفرنج.

وأعقبها كلمة ألقاها الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، تناول خلالها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا على أن الهجرة كانت نموذجًا متكاملًا في الأخذ بالأسباب، وتخطيطًا محكمًا يعكس وعي النبي الكريم ﷺ بأهمية العمل والعلم في بناء الأوطان، مع التشديد على ضرورة الاقتداء بالرسول في حبه لوطنه وتضحيته من أجل رفعة الدين.

وتضمن الحفل فقرة دينية من التواشيح والابتهالات قدمها المبتهل الشيخ بلال مختار، أحد مبتهلي الإذاعة والتلفزيون، وسط تفاعل كبير من الحضور، وذلك في أجواء غلب عليها الخشوع والسكينة، وقدّم فقرات الاحتفال الإعلامي حسن الشاذلي.

وعقب انتهاء البرنامج الديني، كرم محافظ الإسماعيلية عددًا من العاملين المتميزين بمديرية أوقاف الإسماعيلية، بعد اختيارهم ضمن مبادرة "الموظف المثالي"، حيث تم منح شهادات تقدير لعدد من النماذج المشرفة في قطاعات الإمامة، والآذان، والإدارة، والخدمات المعاونة.

وفي ختام الاحتفالية، تسلّم المحافظ درعًا تذكاريًا من وكيل وزارة الأوقاف، تقديرًا لجهوده ودعمه الدائم للمديرية.

ووجه المحافظ أكرم جلال، خلال كلمته الختامية، التهنئة لأبناء الإسماعيلية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركة، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.