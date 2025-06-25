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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 برقم الجلوس

08:33 م الأربعاء 25 يونيو 2025

اللواء دكتور هشام أبو النصر يعتمد النتيجة

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أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 78.89%.

وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

هنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهاً الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76791 طالب، حضر منهم 76564 طالب وطالبة والذي نجح منهم 61207 طالب بنسبة نجاح بلغت 78.89 % بالنسبة للحاضرين، أما المتقدمين بنظام المنازل 1047 طالب حضر منهم 1023 طالب وطالبة، نجح منهم 511 طالب.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025
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