إعلان

مصرع شابين غرقًا بترعة توشكى في أسوان

06:38 م الأربعاء 25 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

لقي شابان مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء، داخل ترعة توشكى بمشروع توشكى الزراعي لعدم إجادتهما السباحة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو سمبل، بورود بلاغ من المزارعين بمشروع توشكى، بغرق شابين أثناء السباحة بترعة توشكى.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإنقاذ النهري، والذين تمكنوا من انتشال الجثتين وتبين أنهم " ح. و" 18سنة، و"ع. أ"17سنة، ومقيمين بقرية الترامسة بمحافظة قنا ويعملان في مشروع توشكى.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة أبو سمبل، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترعة توشكى النيابة الإنقاذ النهري غرق شابين مدير أمن أسوان مركز شرطة أبو سمبل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة