مصرع شابين غرقًا بترعة توشكى في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقي شابان مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء، داخل ترعة توشكى بمشروع توشكى الزراعي لعدم إجادتهما السباحة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو سمبل، بورود بلاغ من المزارعين بمشروع توشكى، بغرق شابين أثناء السباحة بترعة توشكى.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإنقاذ النهري، والذين تمكنوا من انتشال الجثتين وتبين أنهم " ح. و" 18سنة، و"ع. أ"17سنة، ومقيمين بقرية الترامسة بمحافظة قنا ويعملان في مشروع توشكى.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة أبو سمبل، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.