جامعة أسوان تكرّم آلاء علي بطلة الجمهورية من ذوي الهمم - صور

أسوان - إيهاب عمران:

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بتكريم البطلة آلاء علي حسن من ذوي الهمم، بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 متر و200 متر على مستوى الجمهورية في بطولة ألعاب القوى لذوي القدرات الخاصة لعام 2025.

وجاء التكريم تقديرًا لإنجازات البطلة المتكررة في المحافل الرياضية، حيث سبق أن جرى تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بمنحها درع مبادرة "أسرتي قوتي".

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت: "إن هذا التكريم يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم، وتقديم الدعم الكامل لهم، وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

وتابع نصرت: "إننا نفتخر بأبناء الجامعة وأسرهم ممن يمثلون القدوة في الإرادة والتميز، وتكريم البطلة آلاء ليس فقط لفوزها، بل لأنه رسالة دعم لكل أبطال الإرادة الحقيقية في مجتمعنا".

وقد منح "نصرت" البطلة درع الجامعة وشهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة، دعمًا وتقديرًا لتفوقها الرياضي.

وعبّرت أسرة البطلة آلاء، التي ينتمي والديها إلى أسرة العاملين بجامعة أسوان، عن بالغ شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة على هذا التقدير والدعم الكبير.