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محافظ بورسعيد: النظافة مسئولية الأحياء لحين حضور الشركات الجديدة

05:57 م الأربعاء 25 يونيو 2025

اللواء أركان حرب محب حبشي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على أنه منذ اليوم أصبحت النظافة مسئولية الأحياء مرة أخرى لحين حضور واستلام الشركات الجديدة لمواقعها.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، يجري اجتماعات واتصالات مستمرة مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة للتوصل إلى اتفاق بشأن الشركات الجديدة التي ستتولى ملف نظافة أحياء بورسعيد.

يشار إلى أنه تسود حالة من الاستياء بين أبناء بورسعيد بسبب تدني مستوى النظافة في أحياء المحافظة، الأمر الذي دفع المحافظ للإعلان عن الاتجاه لانهاء عمل شركة النظافة الحالية.

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