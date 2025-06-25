تسرب غاز طبيعي من خط ضغط عالي بأسوان.. وتحرك عاجل من المحافظة

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الموقف التنفيذي لجهود السيطرة والإصلاح عقب تسرب الغاز الطبيعي من خط الضغط العالي بمنطقة سويقات السيل الجديد، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر أو تأثير على الحركة المرورية.

وأوضح المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، أنه فور الإبلاغ عن الحادث، جرى التعامل السريع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة المرافق للتوجه الفوري إلى موقع التسرب.

وأشار إلى أن الفرق الفنية التابعة لشركة غاز مصر تمكنت من السيطرة على الموقف في وقت قياسي، وإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة، مع تطبيق كافة إجراءات السلامة المهنية ووضع العلامات الإرشادية لتنظيم حركة المشاة والمركبات أثناء العمل.

وأكد نائب المحافظ أن الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات ساهم في احتواء الموقف دون أضرار بشرية أو مادية، مشيدًا بجهود كافة الفرق المشاركة في التعامل مع الحدث.





