الأنبوية انفجرت.. 8 مصابين في حريق مطعم شهير بالمحلة

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، تلقت من السيطرة على حريق ضخم داخل أحد المطاعم بشارع المطاعم بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

أسفر الحريق، عن إصابة عدد من العاملين والمواطنين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجاءت قائمة المصابين كالتالي: عبد الله رجب عيد – 21 عامًا، عامل بالمطعم، مقيم بمنطقة الجمهورية، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 30%، محمد نص محمد – 25 عامًا، عامل بالمطعم، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 30%، محمد شعبان إبراهيم – 19 عامًا، مقيم بكفر حجازي، عامل بالمطعم، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 70%، عمرو محمد عطالله – 20 عامًا، كاشير بالمطعم، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة بالجسم، عمرو محمد حمادة – 21 عامًا، عامل بالمطعم، مصاب بحروق من الدرجة الثانية.

أحمد محمد سامي – 22 عامًا، مقيم بمنطقة أبو شاهين، عامل دليفري، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، محمد بسيوني سالم – 43 عامًا، مقيم بأبو شاهين، عامل دليفري، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، نادية عبد العليم حسين – 61 عامًا، مقيمة بشارع شكري الكوتلي، تعاني من كسور وحروق بنسبة 10%.

تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغاً من المواطنين يفيد بسماع صوت انفجار واندلاع حريق داخل مطعم شهير، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوة من مباحث قسم أول المحلة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتبين من المعاينة أن النيران اشتعلت نتيجة تسرب غاز من إحدى الأسطوانات داخل المطعم، مما أدى إلى انفجارها، وامتدت النيران إلى الواجهة الزجاجية لإحدى الصيدليات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المحال، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.