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محافظ بورسعيد يكشف سبب هدم قرية الفردوس

02:53 م الأربعاء 25 يونيو 2025

محافظ بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سبب هدم قرية الفردوس بغرب المحافظة.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن قرية الفردوس تعتبر أحقية كاملة لمحافظة بورسعيد اعتبارا من 30 يونيو 2019، طبقًا لحكم قضائي وتم رفض جميع الطعون المقدمة بشأن ذلك.

وشدد محافظ بورسعيد على أن مصر دولة قانون ونحترم القانون، لافتًا أنه تضمن نص الحكم القضائي أن تأول الأرض وما عليها من مباني إلى محافظة بورسعيد.

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اللواء أركان حرب محب حبشي قرية الفردوس غرب المحافظة هدم قرية الفردوس
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