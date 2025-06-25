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قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بسرقة لبن أطفال من وحدة صحية بقنا

01:32 م الأربعاء 25 يونيو 2025

لبن الأطفال

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قنا- عبدالرحمن القرشي :


قررت النيابة العامة بقنا، بحبس المتهمين باقتحام وحدة صحية وسرقة كميات من اللبن المدعم والختم والأجهزة، في قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد باقتحام الوحدة الصحية لقرية بهجورة بدائرة المركز وسرقتها من قبل مجهولين.


وبعد تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات أن الوحدة الصحية تعرضت للسرقة في كميات من اللبن المدعم وأجهزة لابتوب وتاب وختم الوحدة وأجهزة أخرى على يد اثنين تربطهما صلة قرابة مقيمين في قرية هو مركز نجع حمادي.


تم تحديدهما من قبل رجال المباحث والقبض عليهما وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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